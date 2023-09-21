Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Camii inşaatındaki çalışmalar devam ediyor.

Bilecik il Müftüsü Ali Erhun ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Şeyh Edebali Üniversitesi Cammi Yaptırma Derneği tarafından yerleşkesi içine yaptırılan camii inşaatını yakından takip etti.

Şeyh Edebali Üniversite Cami, yapımı tamamlandığında bin 600 kişilik kapasiteye sahip olacak. Hem üniversite personeline hem de öğrencilere hizmet verecek. İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkı sağlayacak olan Camii kompleksi içersin de ayrıca 2 adet derslik, 1 adet kıraat salonu ve 1 adet de kütüphane olacağı belirtildi.

Yapımı devam eden Camii tamamlandıktan sonra öğrencilere ve vatandaşa açılacaktır.