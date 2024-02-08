Bursa’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Şoför can havliyle kendini otomobilden dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA