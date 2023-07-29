Bursa’da seyir halindeki bir kamyonet alev alev yandı. O anlar trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Otoban üzerinde seyir halindeki malzeme yüklü kamyonetin kasası bir anda alev aldı. Hızla büyüyen alevleri gören sürücü; aracı hemen yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev topuna dönen kamyoneti, olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürmeyi başarsa da araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alev topuna dönen araç diğer sürücülerin kamerasıyla kaydedildi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.