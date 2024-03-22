Kocaeli TEM Otoyolu Körfez geçişinde seyir halinde olan tırın lastikleri alev aldı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Körfez TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ş. yönetiminde seyir halinde olan 63 AEV 793 plakalı tırın lastiği alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen aracı durdurdu. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken itfaiye ekiplerine de haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını arabanın tamamına sıçramadan söndürdü. Yangın sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.