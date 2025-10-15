Çelik, geçtiğimiz Nisan ayı sonunda sulamaya açılan barajın bu yıl ilk kez dolmadığını ve doluluk oranının yüzde 47’de kaldığını belirtti.

Çiftçilerin, barajın alt kısmında dereye karışan bir su kaynağı bulunduğunu kendilerine ilettiğini aktaran Çelik, "Geçtiğimiz Nisan ayı sonunda Babasultan Barajının sulamaya açıldığı günden bu yana ilk defa bu yıl baraj dolmayıp %47 oranında kaldığını gördük. Bunun üzerine bölgede baraja uğramadan 5 ay boyunca barajın alt tarafından dereye karışan bir küçük dere olduğunu bölge çiftçileri bizlere iletmişlerdi. Bizlerde bu suyu gidip yerinde görünce hiç vakit kaybetmeden aynı gün Dsi Bölge Müdürlüğüne gidip çalışmalarımıza başladık.Dsi yetkilileride anında proje çalışmalarına başlayıp kağıt üzerinde olması gerekenleri tamamladılar. sonrasında suyu baraja ulaştırma noktasında kazılara başlayıp borular döşenmeye başlandı.şuan bulunduğum yer suyun baraja ulaşmasına çok kısa bir mesafe kaldığı nokta.İnşallah bu sene geçen yıl yaşanan su sıkıntılarını yaşamayacağız.Buradan yararlanan tüm Çiftçilerimize Hayırlı Olsun.

Ayrıca emeği geçen Dsi yetkililerinede şahsım ve üreticilerimiz adına teşekkür ederiz" dedi.