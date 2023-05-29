Güneş, Sezen Aksu klasiği olan “Haydi Gel Benimle Ol” remake çalışması ile 26 Mayıs’ta Sony Music Türkiye dağıtımıyla tüm platformlarda yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Güneş’in bu yaz yol arkadaşlığını yaptığı Cornetto için hazırlanan özel proje için 7’den 70’e herkesin diline pelesenk olan “Haydi Gel Benimle Ol” parçasını yeniden düzenledi ve yorumladı. 1984 yılında Sezen Aksu tarafından yorumlanarak Türkiye’nin başlıca pop klasiklerinden olan şarkı, Güneş’in özgün yorumu ve ek sözleriyle yepyeni bir karaktere büründü. Orijinal sözleri Aysel Gürel’e, bestesi Onno Tunç’a ait bu popüler aşk şarkısının Güneş remake’i yüksek temposu ve enerjisiyle dikkat çekiyor.

Farklı jenerasyonlar arasında köprü olan şarkı

Güneş, kendi yorumunu ustalıkla kattığı remake ve proje içinse şunları söyledi: “Sözleri Aysel Gürel, bestesi Onno Tunç’a ait, Sezen Aksu tarafından yorumlanmış "Haydi Gel Benimle Ol" gibi ikonik bir esere kendi yorumum ve sözlerimle tekrar hayat vermek heyecan verici. Farklı jenerasyonlar arasında köprü olan bu şarkıyla böyle bir projede yer aldığım için mutluyum. Dinleyicinin tepkisini merak ve heyecanla bekliyorum.”

Şarkının klibinde ise son dönemlerin gözde dizi çifti Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran’ın başarılı oyunculukları eşlik ediyor

Güneş’in ilk defa kendisinin olmayan sözleri yorumladığı bu versiyon erkenden yazın gelişini müjdelerken yaz boyunca dans pistlerinin ve radyoların vazgeçilmezlerinden bir olmaya aday. Güneş’in yepyeni yorumuyla “Haydi Gel Benimle Ol” 26 Mayıs’ta tüm dijital platformlarda yayında.