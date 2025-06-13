Sağlık, işsizlik, evlilik, trafik kazası ve çeyiz gibi birçok alanda yapılan ödemelerin ayrıntıları açıklandı. Gazeteci Faruk Erdem, SGK’nın sunduğu birçok destekten vatandaşların habersiz olduğunu belirterek, “Hesabınızı kontrol edin, hakkınız olanı kaçırmayın” dedi.

SGK, sadece çalışanlara değil işsizler, engelliler, anneler ve hastalar gibi çeşitli gruplara da ödeme sağlıyor. Bazı destekler için başvuru gerekirken, bazıları otomatik olarak hesaba yatırılıyor. 65 yaş aylığı ve engelli maaşı gibi düzenli yardımların yanı sıra, doğum ve iş kazası sonrası ödenekler de bulunuyor.

Sağlık alanında SGK, muayene ve hastane giderlerinin büyük kısmını, ilaçların katılım payı dışındaki bölümünü, işitme cihazı ve tekerlekli sandalye gibi tıbbi malzemeleri, kısıtlı diş tedavilerini karşılıyor.

İş göremezlik ödeneği; hastalık, iş kazası veya meslek hastalığı halinde veriliyor. Doğum yardımı kapsamında 2025 sonrası doğan çocuklar için ilk çocukta 5 bin TL, ikinci çocukta aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 5 bin TL tutarında 60 aylık destek sunuluyor.

Emzirme ödeneği (süt parası) 2025 yılı için 1.238 TL olarak belirlenmiş olup, başvuruya gerek kalmadan ödeniyor. Tedavi amacıyla başka şehirlerde sağlık hizmeti alanlara yol ve gündelik giderleri desteği de sağlanıyor.

İşsiz kalan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı alabiliyor. Bunun için son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olmak, son 120 gün kesintisiz çalışmak ve kendi isteğiyle işten ayrılmamış olmak şartları aranıyor.

Yetim aylığı alan kadınlar evlendiklerinde maaşları kesilse bile, SGK evlilik sonrasında 2 yıllık maaş tutarını toplu halde ödüyor. Evlilik cüzdanı ve dilekçe ile SGK’ya başvurmak yeterli.

Eşi, annesi veya babasını kaybeden bireyler, belirlenen prim gün sayısını tamamlayan sigortalıların vefatı halinde ölüm aylığı alabiliyor. SGK için 900 prim günü, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için 1.800 gün şartı bulunuyor ve başvuru sonrası maaş bağlanıyor.

Trafik kazası nedeniyle tedavi görenler, SGK’lı olsun veya olmasın sağlık giderlerini SGK karşılıyor. Acil durumlarda sözleşmesiz hastanelerden de hizmet alınabiliyor. Tazminat ödemeleri ise sigorta şirketlerinden tahsil ediliyor.

Kaplıca tedavileri de SGK kapsamına alındı. SGK’lı olmak, sağlık kurulu raporu almak ve Sağlık Bakanlığı onaylı tesislere başvurmak gerekiyor. Gerekirse refakatçi masrafları da SGK tarafından karşılanıyor.

İşverenlere yönelik 20’den fazla SGK teşviki bulunuyor. Bunlar arasında prim borcunu düzenli ödeyene indirim, kadın ve genç istihdam edenlere prim desteği, uzun süre işsizleri istihdam edene teşvik, asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği sonrası destek yer alıyor.