Bir vatandaşın konuyla ilgili başvurusu sonucunda, yasal faiziyle birlikte ödediği tutarın geri alındığı belirtildi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Şubat 2025’ten itibaren elektrik faturalarına yapılan büyük zamma karşı Tüketici Hakem Heyetlerine itiraz çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Heyetin zamları ayıplı bulduğunu ve başvuru sahibi vatandaşa yasal faiziyle birlikte iade kararı verdiğini duyurdu.

2024 yılında, elektrik kullanımı 5 bin kilowatt saati geçen konut abonelerinin faturalarına 2025 yılından itibaren yüzde 96 oranında zam yapılmıştı. Ancak hangi tüketim aralıklarının bu zamma tabi olduğu hakkında bilgilendirme, vatandaşlara 7 Kasım 2024 tarihinde yapılmış ve bu durum vatandaşın önlem almasını zorlaştırmıştı.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın hazırladığı itiraz dilekçesiyle 22 Mart 2025 tarihinde Mersin’de bir vatandaş tarafından yapılan başvuru sonrasında Tüketici Hakem Heyeti, zamları ayıplı buldu ve 2 bin 305 lira tutarındaki zam farkının yasal faiziyle birlikte vatandaşa geri ödenmesine karar verdi.