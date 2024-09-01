Ali Tezel, Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Tezel’in açıkladığına göre, Ocak ayında emekli maaşlarına %7 oranında bir zam yapılacak ve bu artışla en düşük emekli maaşı 13 bin 375 TL’ye yükselecek. Temmuz ayında ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %24,73, memur emeklilerine ise %19,31 oranında zam yapılmıştı. Bu zammın ardından en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olmuş, ancak bazı emekliler bu artışı yetersiz bulmuş ve eleştirilerde bulunmuştu. Ayrıca, 2025 yılında asgari ücrete %10,5 oranında bir artış bekleniyor ve bu artışla asgari ücretin 18 bin 787 TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.