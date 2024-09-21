Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) yeni dönem kurs kayıtları 23 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yeni dönemde öğrenciler Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu SGM olmak üzere 5 farklı merkezde 30 farklı branşta eğitim görecek. Başvurular www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabileceği gibi Sosyal Gelişim Merkezleri’nden de bizzat yapılabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri yeni döneme yepyeni bir hazırlık ve birbirinden farklı branşlarla kapılarını açıyor. Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezi olmak üzere toplam 5 farklı SGM’de eğitim sezonu boyunca devam edecek olan kurslar, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren kayıt almaya başlayacak. Başvurular www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabileceği gibi Sosyal Gelişim Merkezleri’nden de bizzat yapılabilecek. 30 farklı branşta eğitim verecek SGM’lerde öğrenciler sanatı öğrenecek, mesleki tecrübe kazanacak ve hayat boyu fayda sağlayacağı deneyimler kazanacak.

Yeni eğitim ve öğretim döneminde Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, İngilizce, Almanca, Akıl Oyunları, Satranç, Drama, Ritim, Resim, Karakalem, Ebru, Bağlama, Gitar, Piyano, Kodlama Atölyesi, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Becerikli Eller, Mutfak, Anlayarak Hızlı Okuma, Bilgisayar Atölyesi, Melodika, Halk Dansları Atölyesi, Oyunlarla Dikkat Atölyesi, Minik Mimarlar Atölyesi, Keçe Atölyesi, Tiyatro, Jimnastik, Çocuk Korosu, Güzel Yazı Teknikleri Atölyesi, Yapay Zeka Atölyesi, Okuma - Yazma Atölyesi gibi 30 farklı branşta zengin ders içeriklerini içerecek ve çocuklara yönelik farklı programlar sunacak.

Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi için, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi için 444 40 54 (dahili 3712-3740-3741-3742-3787) Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi için (0 264) 418 18 36 Geyve Sosyal Gelişim Merkezi için (0 264) 517 10 06 Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi için (0 264) 582 54 01 Karasu Sosyal Gelişim Merkezi için (0 264) 502 29 88 ulaşılabilecek.