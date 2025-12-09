İlçede pilav işletmesi işleten Semih Yeni, 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sırasında yaşadığı ilginç olayı paylaştı. Sabah saatlerinde hazırladığı yaklaşık 100 kişilik tavuklu pilav, gün boyunca neredeyse hiç talep görmedi. Ancak akşam saatlerinde televizyonda yayınlanan MasterChef programında yarışmacıların tavuklu pilav yapması her şeyi değiştirdi.



Programı izleyen İnegöl halkı, yarışma sonrası Yeni’nin işyerine akın etti. Kısa sürede yoğun bir müşteri kitlesiyle karşılaşan işletmede, 100 kişilik pilav dakikalar içinde tükendi. Duruma anlam veremeyen Semih Yeni, gelen müşterilerle konuşunca talep patlamasının MasterChef yayınından kaynaklandığını öğrendi.

Yaşadığı bu anıyı videoya çekip sosyal medya hesabında paylaşan Yeni, bir anda gündem oldu. Videonun MasterChef şefleri tarafından da paylaşılmasıyla birlikte içerik kısa sürede viral hale geldi.