“Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme” gibi çeşitli suçlara yönelik yapılan bu operasyonlar kapsamında toplam 423 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 145’i tutuklanırken, 128’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemler ise halen devam ediyor.

Yürütülen soruşturmalarda, şüphelilerin sosyal medya platformları ile sahte internet siteleri üzerinden; forex yatırım ortaklığı, kripto yatırım danışmanlığı, hediye çeki, araç kiralama veya kapora dolandırıcılığı, kiralık bungalov, sahte ürün satışı ve “dijital sazan sarmalı” adı altında çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri belirlendi.

Ayrıca yasa dışı bahis siteleri için banka hesapları temin ettikleri, bu sitelere teknik altyapı sağladıkları, kumar oynattıkları ve bu yolla elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri tespit edildi. Bazı şüphelilerin çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları, mobil bankacılık sistemlerine yasa dışı yollarla girerek kullanıcıların hesaplarından haksız kazanç sağladıkları da ortaya çıkarıldı.

Operasyonlar, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Sivas, Van, Erzincan, Gümüşhane, Manisa, Kayseri, Niğde, Aydın, Afyonkarahisar, Edirne, Kahramanmaraş, Karabük, Bingöl, Kars, Bartın, Zonguldak, Tekirdağ, Ağrı, Karaman ve Mersin başta olmak üzere toplam 52 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale, ruhsatsız silahlara ve yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.