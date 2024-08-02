Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen "SİBERAĞ-3" operasyonları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, 23 ilde gerçekleştirildi ve şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis düzenlenmesi gibi suçlardan aranıyordu.

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, operasyonlar kapsamında:

0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şüpheli, Adana, Konya, Mersin, Batman, Ankara, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Isparta, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Giresun, Hatay, Mardin, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Şırnak illerinde yapılan operasyonlarla yakalandı.

5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli, Mersin, İzmir, Antalya, Çorum, Ankara ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli ise İzmir, Konya ve Batman illerinde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ardından yaptığı açıklamada, "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi. Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür ederek, "Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.