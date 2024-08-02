Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte enerji tüketimi artıyor ve bu da elektrik faturalarına yansıyor. Özellikle klimaların yoğun kullanımı bu maliyetleri artırırken, enerji verimliliği ve tasarrufunu artırmak ve tüketimi azaltmak için etkili yöntemler geliştirmek gerekiyor. Uludağ Elektrik, Enerji Danışmanım projesi ile evlerde enerji tasarrufu sağlamaya yönelik pratik ipuçları sundu.BURSA (İGFA) - Türkiye’de yaşanan sıcaklık artışlarıyla beraber enerji tüketimi tüm zamanların rekorunu kırıyor.

Özellikle sıcaklıkların artmasıyla birlikte klimaların yoğun kullanımı, enerji tüketimini hızla artırıyor. Klimaları 24 derece sıcaklıkta tutmak konforlu bir soğutma ve enerji tasarrufu sağlarken; klima bakımlarını düzenli olarak yapmak da enerji verimliliğini artırıyor.

Klima ünitelerinin doğru konumlandırılması, direkt güneş ışığı almayan ve hava akışının engellenmediği bir yerde kullanılması, enerji tüketimini yüzde 10-15 oranında azaltıyor. Bunun dışında vantilatörler, merkezi klima sistemlerine kıyasla çok daha az enerji tüketiyor ve ekonomik bir soğutma çözümü sunuyor.

Diğer elektrikli aletlerde de enerji tasarrufu sağlamak için çeşitli önlemler alınabiliyor. Televizyon ve bilgisayar gibi cihazları uyku konumunda bırakmak yerine tamamen kapatmak enerji tasarrufu sağlıyor. Aydınlatmada LED lambalar kullanarak yüzde 90’a kadar verimlilik sağlanabiliyor. Buzdolabının arkasındaki duvar ile arasında en az 10 cm mesafe bırakmak ve kapağını sık açmamak, sıcak yemek kaplarını buzdolabına koymamak ve ideal sıcaklık değerlerini +4 ve -18 derece olarak sabit tutmak önemli tasarruf yöntemleri arasında yer alıyor.

ENERJİ TASARRUF VE VERİMLİLİK TAVSİYELERİ TÜKETİCİLERLE PAYLAŞILIYOR

Tüketiciler, Uludağ Elektrik’in tasarruf ve verimlilik tavsiyelerini www.uludagelektrik.com.tr adresi üzerindeki Enerji Danışmanım sayfasından öğrenebiliyorlar. Enerji Danışmanım sayfası ziyaret edilerek, evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde oluşacak enerji tüketimini kWh cinsinden hesaplayabiliyor ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyorlar.

