İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, kuraklığın eylül ayı ile son bulacağını belirterek "Ekim ayının başlarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyorum" dedi.

Türkiye bu yaz istenen yağışı alamadı. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu dönemde barajlardaki doluluk oranları da iyice azaldı. Su tasarrufu çağrıları gelirken eylül ayının da istenen yağışları getirmemesi kışın da kurak geçebileceği yönünde yorumların yapılmasına yol açtı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, "Aralık ayından itibaren kuzey yarım kürede çok ciddi kış koşulları yaşanmaya başlayacak. Bu kuraklık Eylül ayının sonu ile birlikte adeta son bulacak. Ekim ayının başlarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyorum" açıklamasını yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt hava durumuna ilişkin son tahminlerini açıkladı. Bozyurt’un açıklamaları şu şekilde:

"Ekim ayının son haftasında yeni bir kış tahmini ile herhalde karşınızda olacağım gibi gözüküyor. Peki bu kuraklık nereye kadar sürecek? Ciddi bir kuraklık var şu anda biraz sevindik Eylül ayının başında gelen yağışlarla fakat sonradan tekrar bir yüksek basınç gelerek adeta üzerimize çöreklendi.

‘BU KIŞ ÇOK SOĞUK GEÇECEK’

Önümüzdeki günlerin gözlemlerine ve verilerine baktığımız zaman Eylül ayını böyle kapatacağız gibi duruyor. Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece hatta bazı yerlerde 6 derece yukarılarda seyredecek gibi duruyor. Sıcaklık bakımından yağış bakımından da mevsim normallerinin altında olacak. Yani Eylül ayını kurak kapatacağız. Zaten bu normal çünkü bu sene el nina yılı, 2023-24 kışı ile ilgili bu kış gerçek yüzünü Kasım ayından sonra gösterecek demiştim zaten. Özellikle Aralık ayından itibaren kuzey yarım kürede çok ciddi kış koşulları yaşanmaya başlayacak. Hatta Kasım ayını da dahil edecek olursak son yıllara göre bir hayli soğuk ve yağışlı geçecek. Pek çok iç bölgelerimizdeki merkeze de Kasım ayında kar yağışı beklendiğini daha önce söylemiştim.

EKİM AYINA DİKKAT! SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Ekim ayına baktığımız zaman ise çok fazla bir soğuma görmüyorum fakat yağış anlamında eylül ayına göre biraz daha yağışlı geçmesini bekliyorum. Yalnız Eylül ayını kuraklıkla kapatacağız demiştim ama bu kuraklık Eylül ayının sonu ile birlikte adeta son bulacak. Nasıl ki Ağustos ayının son gününde sıcaklıklar aşırı fazlaydı 1 Eylül’den itibaren sanki bir şoklama oldu ve bütün Türkiye’de sıcaklıklar düştü biliyorsunuz. Aynı şekilde 1 Ekim’den itibaren de 30 Eylül veya 2-3 Ekim’de olabilir. Yani Ekim ayının başlarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyorum.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI…

Kuzey ve iç bölgelerde olmak üzere tüm yurtta hava sıcaklıkları hissedilir düzeyde azalacak. Sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalmasını bekliyorum. Hatta yağışlar oldukça fazla olacak Ekim ayının ilk haftasından Karadeniz bölgesinin iç kesiminin yüksekleri, Kuzey ve İç Ege ile göller bölgesinin yüksekleri, İç ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarını beklediğimi ben buradan açıklayabilirim.

‘ŞU ANKİ KOŞULLAR BUNLAR AMA…’

Tabi bugün daha Eylül ayının bitmesine daha bir 10 gün var. Meteoroloji bilimini biliyorsunuz tabi kaotik bir bilim o yüzden her an her şey değişebilir, yeni bir sistem ortaya çıkabilir hiç tahmin edilmeyen koşullar ortaya çıkabilir ama şu anda bizim önümüzdeki koşullar bunlar."