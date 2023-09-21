Siğil Nedir? Neden Oluşur? Etkili Siğil Tedavisi Yöntemleri

Siğil, genel olarak ellerde rastlanan ve ciddi bir görüntü bozukluğuna sebep olan cilt rahatsızlığı olarak bilinir. Ciltte bu denli kötü bir görüntüye neden olan siğilin oluşumunda papilloma adı verilen bir virüs etkilidir. Söz konusu virüs nedeniyle ortaya çıkan siğilin yalnızca ellerde ortaya çıkmadığı söylenebilir.

Siğil aynı zamanda vücudun birçok noktasında görülür ve müdahale edilmezse, görülen bölgelerin etrafına yayılmaya başlar. Elin dışında siğilin en çok, ayak ve yüz bölgesinde ortaya çıktığı bilinir. Aynı zamanda anal ve genital bölgelerin de siğilin en çok görüldüğü bölgeler olarak bilindiği söylenebilir. Papilloma virüsünden kaynaklı ortaya çıkan iyi huylu oluşum olarak adlandırılan bu kabarcıklar, patlamaları durumunda ellerde iz kalmasına neden olabilirler. Bu yüzden uzman bir hekim tarafından gerekli tedavi işlemlerinin uygulanması büyük önem taşır.

Siğilin en sık görültüğü yaş gurubu içerisinde çocuklar ve ergen yaştaki bireyler yer alır. Görüntü dışında herhangi bir zararı olmayan bu cilt rahatsızlığının bazı hastalarda çeşitli belirtiler göstermesi söz konusu olabilir. Ağrı, kaşıntı ve kızarıklık gibi birçok sorun siğille birlikte görülebilir.

Siğil Neden Oluşur?

“Siğil neden oluşur?” sorusu, siğilin etkilerinden kurtulmak ve sorunun neden kaynaklandığını bilmek isteyen kişiler tarafından sıkça sorulan soruların başında yer alır.

Siğilin oluşumunda HPV virüsünün büyük bir etkisi vardır. Popillama virüsünün insan vücuduna girmesiyle birlikte siğilin oluştuğu gözlemlenir. Vücudun bu tür virüslere karşı koyamamasının birçok sebebi bulunur. En önemli sebeplerden biri ise bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, çocuklar ve ergenler, söz konusu cilt rahatsızlığını bağışıklık sistemi problemleri başta olmak üzere birçok düzensiz beslenme ve çevresel etkenler gibi nedenlerden ötürü göreiblirler.

Siğilin Tedavisi

Doktorlar, siğillerin vücuda herhangi bir zararının olmadığını belirtirler. Bu yüzden ameliyat ya da müdahale konusunda hastanın bir miktar boyunca beklemesi ve sonrasında tedavi uygulanması söz konusu olabilir. Siğilin tedavisi hastanın durumuna göre değişim gösterirken, ayak tabanında bulunan ve genital bölgede konumlanan siğillerin bir an önce tedavi edilmesi önerilir.

Ayrıca siğilin kanaması durumunda, siğilden iltihap akması durumunda ve göbekli siğille karşılaşılırsa söz konusu hastalığın tedavisine acil bir şekilde uygulanılmaya başlanır. Tedavi sürecinde genel olarak ilaçla tedavi yöntemi uygulanır. Böylelikle tedavinin ne gibi sonuçlar verip vermeyeceğine bakılır. Eğer bu yöntem sonuç vermezse dondurma yöntemi veya cerrahi operasyonla siğillerin aldırılabilmesi mümkündür.