Eyyam-ı Bahur sıcakları ülke genelinde etkili olurken vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor. Kimileri çay bahçesinde gölgelik alanlarda kimileri deniz kenarında plajlarda. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sıcak havadan nasibini alan vatandaşlarsa sahile akın etti.

İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte insanlar sahillere akın ediyor. Sıcaktan bunalan halk, Büyükçekmece sahilinde denize açıldı. İnsanlar sahilde yüzerek ve deniz keyfi yaparak serinliyor. Büyükçekmece'de havaların sıcak olması nedeniyle insanlar plaja gitmeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşlar denize dökülen sıcak havadan boğulurken, diğerleri şemsiyelerin altında serinledi. Yaz tatiliyle birlikte çocuklar sahile gitmeyi çok seviyor. Sahilde serinlemek için denize giren Hakan Yılmaz, "Hava çok sıcak ama keyfini çıkarıyoruz. Denizi ve güneşi çok seviyorum” dedi.