Bursa'da korkunç bir cinayet işlendi. 6 ay önce, 32 yaşındaki Hakan Demirel, kız arkadaşıyla evlenmek istediği için babası 60 yaşındaki Mustafa Demirel'i öldürdü. Cinayet sonrasında kayıp ihbarında bulunan Hakan Demirel hakkında iddianame hazırlandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, olay öncesinde Hakan Demirel, babasından bir arkadaşının otomobilini ve kredi kartını alarak kız arkadaşına altın alışverişi yapacağını bildirmiş ancak cevap alamamıştı. Bunun üzerine ağabeyi ve akrabalarıyla babasının evine giden Hakan Demirel, babasını bulamamış ve kayıp ihbarında bulunmuştu.

Ancak polisin şüpheli davranışlarından şüphelenerek gözaltına aldığı Hakan Demirel, ifadesinde gerçeği itiraf etti. Anlatılanlara göre, Hakan Demirel'in ailesiyle sorunları vardı ve babası kız arkadaşı Ezgi I'nın ailesini uygun bulmadığı için ilişkisine karşı çıkmıştı. İkilinin barışmasına rağmen, babasıyla yaptığı görüşme sırasında tartışma yaşanmış ve bu tartışma cinayete dönüşmüştü.

Hakan Demirel, babasının tüfeğiyle onu arkadan vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Ardından cinayet sonrasında babasının kredi kartını kullanarak kız arkadaşına 3 cumhuriyet altını alışverişi yapmış ve olayı gizlemek için kayıp ihbarında bulunmuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor

İddianamede, Hakan Demirel'in "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Ekim ayında başlayacak olan yargılama süreciyle Demirel, cinayetin vahameti karşısında adalet önünde hesap verecek.