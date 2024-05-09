Siemens Healthineers Türkiye, 2021 yılında hayata geçirdiği, ‘Algoritmalar ve Bitkiler’ sergisinin ardından ‘Algoritmalar ve Hayvanlar’ adını verdiği ikinci sergisiyle sıra dışı bir projeyi gerçekleştirdi. Şirket yeni sergisinde, hayvan sağlığında tıbbi görüntülemenin önemine dikkat çekmek için farklı türde hayvanların tanı amacıyla çekilmiş MR ve bilgisayarlı tomografi görüntülerini yapıta dönüştürdü.

Tıbbi teknoloji alanındaki inovasyonlarıyla sağlığın gelişimine yön veren Siemens Healthineers’ın Türkiye’deki temsilcisi Siemens Healthineers Türkiye, insanlığın sağlıkla yaşamasına katkıda bulunan çözümlerine ek olarak, hayvan sağlığına yönelik hizmetleriyle de doğru teşhis ve etkili tedavi planları oluşturulmasına katkı sağlıyor. Diagnostik görüntülemeden laboratuvar hizmetlerine, ileri tedavilerden satış sonrası servis ve bakıma kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan şirket, hayvan sağlığıyla ilgili toplumda farkındalık oluşturmak ve tıbbi görüntülemenin veteriner görüntülemedeki önemine vurgu yapmak amacıyla radyolog paydaşları ile oluşturduğu ikinci sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Küratörlüğünü Seda Yörüker’in üstlendiği dijital sergide, veteriner görüntüleme merkezlerine sağlık sorunları ya da tanı amacıyla getirilmiş, aralarında caretta caretta, armadillo, gri langur maymunu ve boa yılanı gibi çok farklı türlerin de olduğu 20 hayvanın MR ve bilgisayarlı tomografi cihazlarında gerçekleştirilen çekimleri yer alıyor.

Herkes için her yerde tıbbi görüntüleme

Sergiyle ilgili görüşlerini belirten Siemens Healthineers Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enis Sonemel, ‘Algoritmalar ve Hayvanlar’ sergisinin, teknoloji, bilim ve sanat arasında bağ kurmak amacıyla 2021’de hayata geçirdikleri ‘Algoritmalar ve Bitkiler’ sergisinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

İş süreçlerinin hepsinde olduğu gibi bu projede de sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarının altını çizen Sonemel, “Şirket olarak sağlık sektöründe çığır açan yeniliklerimizi herkes için, her yerde erişilebilir kılmak amacıyla çalışıyoruz. Bu sergiyle de amacımız, binlerce yıldır hayatımızın önemli bir parçası olan hayvanların sağlığının en az insanlar kadar önemli olduğunu vurgulamak. Hayvan sağlığıyla ilgili toplumda farkındalık oluşturarak, tıbbi görüntülemenin ne kadar kritik öneme sahip olduğunun daha iyi anlaşılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bugün Türkiye’de veteriner görüntüleme merkezlerinin Türkiye’de ve dünyada henüz yeterli sayıda olmadığına dikkat çeken Sonemel, “Herkes için, her yerde tıbbi görüntüleme diyerek veteriner görüntüleme alanında da farkındalık oluşturursak, yakın gelecekte hayvan hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde de sağlık profesyonellerine destek olabiliriz” dedi.

“Veteriner hekimlerin de ileri radyolojik görüntülemeye ihtiyacı var”

Sergiye danışmanlık yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Veterinerlik Radyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Karabağlı ise sergiyle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “Radyolojik görüntüleme, beşerî tıp alanında olduğu gibi, veteriner hekimliği alanında da hastalıkların tanı ve tedavisinde çok önemli yer tutuyor. Hayvan sağlığı için veteriner hekimlerimizin bu hizmetlere kolay ve güvenilir biçimde ulaşması da hayati bir önem taşıyor. Bizler radyolojik ileri görüntüleme ve tanı tekniklerinin veteriner hekimlikte de klinik pratiğe kazandırılması için çalışıyoruz. Ancak yakın geçmişe kadar hem dünyada hem de ülkemizde veteriner hekimlerinin ihtiyaç duyduğu tanı ve tedavi planlaması çoğunlukla beşerî görüntüleme ve tanı merkezlerinden alınan inceleme sonuçları doğrultusunda yapılabiliyordu. Bu anlamda son yıllarda ülkemizde veteriner görüntüleme merkezlerinin hem üniversite hastanelerinde hem de özel sektörde yaygınlaşması hepimiz adına sevindirici. Bu konunun sanatla bir araya gelerek toplumsal farkındalığa dönüşmesi ise veteriner hekimleri olarak bizler için büyük mutluluk kaynağı. Sergide katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz.”

‘İlk resim ve heykel örnekleri de hayvan’

İnsanların hayvanlarla olan uzun soluklu tarihine dikkati çeken Küratör Seda Yörüker, “ İnsanın öteden beri dünyayı anlamsal olarak kuşatma düşüncesinde odak noktası daima hayvanlar oldu. Tarih boyunca mücadele edilen, ehlileştirilen, dost olunan, masallara giren, totem edinilen, kutsal görülen, kaçılan, kovalanan, sembolleştirilen, genetiği değiştirilen bir hayvan olgusu ile yaşıyoruz. Onlar gerçekten de zihnimizde çok büyük yer kaplıyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ilk resim ve heykel örneklerinin de hayvan olması şaşırtıcı olmasa gerek; onlarla olan çok yönlü ilişkimiz bizim kendi tarihimizin temellerini oluşturuyor” diye konuştu.

Sergiden elde edilecek gelir ‘Kurtaran Ev’e bağışlanacak

Yapılan açıklamaya göre, dijital sergide yer alan tüm eserlerin özel çerçevelenmiş dijital edisyonlarını ve baskılı bez çantalarını satın almak mümkün. Üretilen edisyonların satışından elde edilecek gelir yardıma muhtaç hayvanlara sahiplendirilene kadar geçici barınma imkânı sunan sosyal sorumluluk projesi Kurtaran Ev’e bağışlanacak.