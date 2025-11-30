Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyon, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün yürüttüğü risk analizi sonucunda başlatıldı. Transit rejimi hükümleri kapsamında Türkiye’ye giriş yapan bir TIR, Ambarlı Gümrük Sahası’nda takibe alındı.

Ekiplerin Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirdiği aramada, yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş çok sayıda kaçak sigara bulundu. Operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 94 milyon TL olduğu belirlendi. İncelemelerde sigaraların yabancı bandrollü olduğu tespit edildi.

Kaçak sigaraların tamamı mevzuat gereği imha edilirken, olayla ilgili soruşturmanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü açıklandı.