Sigara, dünyada her yıl 7 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bu konuya dikkati çeken göğüs hastalıkları uzmanları, sigaranın tüm dünyada en önlenebilir kanser nedeni olduğuna vurgu yaptı. Uzmanlar, sigarayı bırakan bir kişide dakikalar içerisinde vücudundaki olumlu değişiklikleri anlattı.SİVAS (İGFA) - Sivas Numune Hastanei Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Hayrullah Gölen, sigaranın tüm dünyada en önlenebilir kanser nedeni olduğunu söyledi.

Tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde olduğunu belirten Uzm. Dr. Hayrullah Gölen, nikotinin tütündeki temel bağımlılık yapan kimyasal olduğunu kaydederek, "Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Hastalık kontrol ve önleme merkezleri, tütünün yılda 7 milyon ölüme neden olduğunu tahmin ediyor. Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermektedir” dedi.

Tütün ve Tütün ürünleri kullananlarda yoksunluk bulgularını sıralayan Uzm. Dr. Gölen, “Kolay öfkelenme, iştah artışı, baş dönmesi, kas kasılması, tansiyon düşmesi, uykusuzluk, şiddetli nikotin alma isteği gibi etkenler kendini göstermektedir” dedi.

ÇEVREYE YAYILAN DUMANINDA 3 KAT DAHA FAZLA NİKOTİN VAR!

Çevreye yayılan sigara dumanında 3 kat daha fazla nikotin olduğunu belirten Uzm. Dr. Gölen, “Çevreye yayılan sigara dumanı normal olarak içilen sigaradan 3 kat daha fazla nikotin, % 70 daha fazla katran ve 2,5 kat daha fazla karbon monoksit içermektedir. Tüm bunlarla beraber yanan bir sigaradan çevreye yayılan dumanın 50 adeti kanser yapıcı olan 4000 kimyasal madde ve toksik içermektedir” dedi.

Tütün bağımlılığının yol açtığı sağlık sorunlarını sıralayan Uzm. Dr. Hayrullah Gölen, “Tütün kullanımı akciğer, mide ve rahim ağzı kanserleri başta olmak üzere, kalp ve damar hastalıklarına, diyabet hastalıklarına, ülsere, gastrite, solunum hastalıklarına, gebelikte erken doğum riskine veya düşük riskine yol açmaktadır” dedi.

ALO 171 SİGARA BIRAKMA DANIŞMA HATTI

Sigarayı bıraktıktan dakikalar içerisinde vücudumuzda olumlu değişiklikler olduğunu belirten Uzm. Dr. Gölen, “20 dakika sonra, kalp atış hızınız ve kan basıncınız düşer. 2 hafta - 3 aylık süre zarfında, kan dolaşımınız düzene girer ve akciğer fonksiyonlarınızda gelişme kaydedilir. 1 yıl sonra, koroner kalp hastalığı riskiniz, sigara içenlerinkinin yarısı kadar olur. 10 yıl sonra, akciğer kanserinden ölme riskiniz, sigara içenlerinkinin yaklaşık yarısı kadar olur. Tüm bu sonuçlar için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını arayabilir veya Sivas Numune Hastanesine hafta içi her gün Sigara Bırakma Polikliniğine başvurabilirsiniz” dedi.