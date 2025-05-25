Ticaret Bakanlığı ve BDDK, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan kredi kartıyla sigara alımında ek ücret alınması konusuna açıklık getirdi. Her iki kurum da bu tür işlemlerde vatandaştan ek ücret talep edilemeyeceğini vurguladı.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereğince, iş yerlerinin kart kullanımı nedeniyle müşteriden komisyon ya da benzeri bir ücret istemesi yasal olarak mümkün değil.

Ayrıca, bu kurala aykırı hareket eden işletmelerin bankalarla yaptıkları üye işyeri sözleşmelerinin iptal edilebileceği hatırlatıldı.

Buna rağmen kredi kartı ve sigara satışı sırasında ilave ücret isteyen işletmelerin savcılıklar veya BDDK’ya bildirilmesi istendi.