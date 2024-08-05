Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformunda PM grubuna 5 TL zam yapıldığını duyurdu.

  • PARLIAMENT Aqua Blue Slims: 77 TL
  • PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun): 77 TL
  • PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 75 TL
  • PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE: 73 TL
  • MARLBORO RED LONG: 75 TL
  • MARLBORO Touch Blue / Gray / White: 74 TL
  • MARLBORO EDGE: 71 TL
  • MURATTI: 71 TL
  • MURATTI BLU: 70 TL
  • LARK: 70 TL
  • CHESTERFIELD: 69 TL
  • L&M: 69 TL
  • MARLBORO ROLL 50: 100 TL

Bu fiyatlar, 05.08.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

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Kaynak: ÖZNUR DEDE