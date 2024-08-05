Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformunda PM grubuna 5 TL zam yapıldığını duyurdu.
- PARLIAMENT Aqua Blue Slims: 77 TL
- PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun): 77 TL
- PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 75 TL
- PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE: 73 TL
- MARLBORO RED LONG: 75 TL
- MARLBORO Touch Blue / Gray / White: 74 TL
- MARLBORO EDGE: 71 TL
- MURATTI: 71 TL
- MURATTI BLU: 70 TL
- LARK: 70 TL
- CHESTERFIELD: 69 TL
- L&M: 69 TL
- MARLBORO ROLL 50: 100 TL
Bu fiyatlar, 05.08.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Kaynak: ÖZNUR DEDE