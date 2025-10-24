Yeni düzenlemeyle birlikte asgari maktu vergi tutarı 2,1189 liradan 1,975 liraya gerilerken, maktu vergi tutarı 12,1495 liradan 16 liraya yükseltildi.

2 liraya yakın zam gelebilir

Sigarada vergi sistemi, oransal ÖTV, maktu vergi ve KDV’nin toplamından oluşuyor. Yeni düzenlemeyle 20 dal sigara içeren bir pakette, her bir dal için 1,975 lira asgari maktu vergi alınacak.

NTV’nin haberine göre, bu değişiklikle birlikte KDV dahil toplam vergi yükü 65,44 liradan 66,6 liraya çıktı. Böylece ortalama bir sigara paketinin fiyatında yaklaşık 1 lira artış bekleniyor. Ancak üreticiler, bu farkı fiyatlara yansıtmayabilir.