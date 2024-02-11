Gün geçtikçe sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin sayısı artıyor. Başta kanser olmak üzere birçok hastalığın en büyük sebeplerinin biri olan sigaranın zararları ise çeşitli platformlar ve kamu spotları ile gözler önüne seriliyor. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber, uzmanından ‘Dünya Sigara Bırakma Günü’nde geldi. İnsanların yaşam kalitesini etkileyen, cilt sağlığını bozan sigaradan vazgeçirmeyi hedefleyen buluşu Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erdem Tezcan, TÜBİTAK Marmara Teknokent Türkiye Gıda İnavasyon Platformu Kuluçka Merkezi’nde anlattı. Tezcan, kendi geliştirdiği ‘içilebilir gıda takviyesi’ ürünü ile sigara bağımlılarının nikotin isteğini azaltarak tamamen bırakmalarını sağladığını açıkladı. Doğal olan ve nikotin içermeyen ürün, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlar için önemli rol oynayacak.



“Sigarayı tarihe kavuşturacak ürün”

Bir bardak su ile 10’ar milim ölçeklerle tüketilecek olan ürün ile birlikte kişinin bağımlılığı bu konudaki isteği ve kararlılığıyla birlikte yaklaşık bir ay içerisinde sona erecek. Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erdem Tezcan, “Piyasadaki sigara bıraktırma ürünleri hem nikotin temelli. Nikotin bantları veya içilebilir nikotin ürünleri oluyor genelde. Bu sefer sigaradan kurtulmak isterken o ürünlere bağımlılık artıyor. Ben de bağımlılık yapmayan, doğal bir alternatif üzerinde çalışmaya başladım. Yaptığımız ürünleri daha doğal, fonksiyonel gıdaya uygun ya da gıda takviyesi olarak çalışmalarımızı yürüttük. Nikotin içermeyen, sigara bırakma ürünümüz takviye gıda olarak formüle ettim. Sigarayı bırakmak isteyen herkes ürünümüzle birlikte sigarayı bırakabiliyor. Burada kişinin sigarayı gerçekten bırakmak istemesi önemli. Biz şunu demiyoruz; ürün kullanırken sigarayı kesin demiyoruz, kişi sigarayı zaten kendisi yavaş yavaş azaltıyor ama kişi sigarayı gerçekten bırakmak istiyorsa bu ürünle beraber sigarayı tamamen tarihe kavuşturabilir. Ama kişi istemiyorsa, zaten ölçekleri takip etmez ve o zaman bırakamaz” dedi.



“Hiçbir yan etkisi de yok”

Geliştirdiği ürün hakkında bilgiler veren Tezcan, “Yaptığım birçok tıbbi çalışmalarda inflamasyon bunun sebepleri olarak sağlıksız beslenme ve sigara karşıma çıkıyordu. Örneğin; sedef, egzama, otizm çalışması ve fonksiyonel gıda çalışıyorum fakat karşıma sigara illeti çıkıyordu. Ben de sigara ile alakalı bağımlıları rahatlatacak çalışmalar yapmak istedim. TÜBİTAK Marmara Teknokent Gıda İnovasyon Platformu, fonksiyonel gıda ürünlerini destekliyorlar. Yaptığımız ürünü gıda takviyesi üzerine geliştirdik. Nikotin içermeyen sigara bırakma ürününü takviyeci gıda olarak formüle ettim. İçerisinde lipozamal vitamin b3, çörek otu yağı ve fosfor dilkolinle de destekledim. Nikotinin beyinde bağlanmasını engelliyor ve kendisine bağımlılık da yapmıyor. Geliştirdiğimiz Nicoblock adlı ürün aynı zamanda sıvı bir ürün. Günde 3 defa 10’ar ml ölçekle tüketiliyor. Hiçbir yan etkisi de yok. Kullanan kişilerde birkaç gün içinde etkisini gösterip kullanım ihtiyacı bir hayli zayıflamasını sağlıyor. Sigara bağımlıları aynı zamanda kararlı duruşlarıyla da tamamen bu illetten kurtulmuş oluyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA