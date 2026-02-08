Bursa'yı geleceğe güvenle taşımak için her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentte susuzluk problemi yaşanmaması amacıyla BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Pınar kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesi ve kentin farklı bölgelerine su aktarımı yapılabilmesi amacıyla ekipler tarafından Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde 700 milimetre çapında isale hattı bağlantısı tamamlandı. Çalışma sırasında hat imalat işlemleri titizlikle gerçekleştiren BUSKİ ekipleri, yer altı sularının daha verimli kullanılabilmesi için yoğun mesai harcıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarını vatandaşların kesintisiz ve kaliteli suya erişimini güvence altına alacak şekilde aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA