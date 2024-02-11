Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Devlet Hastanesi önünde bulunan yaya üst geçidinde asansör çalışmaları başladı. Kısa bir süre içinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından asansörün hizmete girmesi bekleniyor.

Lapseki Devlet Hastanesi önünde bulunan yaya üst geçidinde gerçekleştirilen asansör çalışmaları başladı. Kısa bir süre içinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından asansörün hizmete girmesi bekleniyor.

Asansörün hizmete girmesiyle birlikte engelli, yaşlı ve çocuk sahibi vatandaşlar, yaya üst geçidini daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilecekler.