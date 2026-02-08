Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan üstyapıya kadar kent genelinde sürdürdüğü projeler kapsamında Nilüfer ilçesinin yeni yerleşim alanlarında yol çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde yer alan, 3 bin metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Atlıçayır Bulvarı’nda çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Sağlıklı ulaşım için yoğun mesai

Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı ve ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin birçok noktasında çalışmaları aynı anda yürüttüklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, ulaşıma öncelik verdiklerini ve trafik sorununu en aza indirmek için mesai harcadıklarını belirtti. Çalışmaları bilimin ışığında sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Yaptığımız uygulamalarla konforlu ulaşımı sağlayacağımıza ve vatandaşlarımızın memnun kalacağına inanıyoruz' dedi.

'Ulaşımı önemsiyoruz'

Atlıçayır Bulvarı'nda bir taraftan kazı, bir taraftan dolgu yapıldığını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, kanalizasyon, içme suyu, UEDAŞ, doğalgaz gibi altyapıların da hemen işleme başlamasının sağlandığını ifade etti. Altyapının ardından tretuvar ve asfaltlamanın yapılacağını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Atlıçayır Bulvarı'nı en kısa zamanda konforlu, insanların bir yerden bir yere giderken keyif alacağı hale dönüştüreceğiz. Ulaşımı önemsiyoruz. Çözüm üretmeye devam ediyoruz. Çalışmalara sabır gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum' diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban ise, yolun bitmesiyle trafiğin de rahatlayacağını ifade etti. Hem 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin hem de civar mahallelerin rahat bir nefes alacağını söyleyen Özçoban, hizmetlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.