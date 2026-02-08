Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Bayıraltı mevkiinde yağışların ardından sel oluştu. Taşan suların tarım arazilerine dolmasıyla karnabahar ekili tarlalarda ciddi hasar meydana geldi. Çiftçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, ürünlerin büyük bölümünün çamur altında kaldığı görüldü.

Uzun yıllar şubat ayı yağış ortalaması metrekareye 75 kilogram olan Bursa’da, son yağışlar özellikle tarım bölgelerinde etkili oldu. Tarımsal üretimin önemli merkezlerinden Karacabey’de, Bayramdere Göleti verilerine göre 1–3 Şubat tarihleri arasında metrekareye 73 kilogram yağış düştü.

Karacabeyli üreticiler, çamura gömülen karnabaharların görüntülerini paylaşırken, traktörle tarlalarına giden bazı vatandaşlar da arazilerin sular altında kaldığını cep telefonlarıyla kaydetti.

Sel nedeniyle ürünlerin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, çiftçiler yaşanan durumun kendilerini ciddi maddi zarara uğrattığını dile getirdi. Yağışların ardından bölgede tarım arazilerindeki hasarın tespiti için çalışma yapılması bekleniyor.