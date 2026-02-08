Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yerli ve yabancı birçok oyunu sanatseverlerle buluşturmaya devam ederken, 2025–2026 sanat sezonunda yeni ve iddialı bir yapımı daha sahneye taşıdı. İngiliz yazar Michael Frayn’in kaleme aldığı, Lale Eren Dalsar’ın Türkçeye kazandırdığı ve Cem Baza’nın yönetmenliğini üstlendiği “Oyunun Oyunu”, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşen prömiyerle izleyiciyle buluştu.

Oyunun dekor tasarımı Şafak Kerem Kızıltan’a, kostüm tasarımı Funda Çebi’ye, ışık tasarımı Yakup Çartık’a, hareket düzeni Yasin Yürekli’ye, müzikleri Hakan Ali Toker’e, dramaturjisi ise Ozan Çelik’e ait.

Tiyatronun perde arkasını ve sahne önünde yaşananları mizahi bir anlatımla ele alan yapım, Bursalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Şehir Tiyatrosu oyuncuları, gecenin sonunda seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, değişik anlamlar yüklenen oyunları seyirciye seyrettirmeyi amaçladıklarını, 'Oyunun Oyunu' adlı oyunun da bunun bir ürünü olduğunu söyledi. Oyunun 50 gün üstüne kurgulandığını belirten Ali Düşenkalkar, 'Seyircimizi mizahîya davet ediyoruz. Onları mutlu etmek, sahneden tebessüm göndermek istiyoruz. Şehir Tiyatrosu olarak tüm Bursalıları oyunlarımıza bekliyoruz' dedi.

Oyunun Yönetmeni Cem Baza ise, Bursa'da çalışkan, disiplinli ve tiyatro aşığı bir ekiple çalışarak hazırlandıklarını ifade ederek herkesi oyunlarına beklediklerini dile getirdi.

Bursalı tiyatroseverler, oyunu 12 ve 13 Şubat'ta saat 20.00'de, 14 Şubat'ta ise saat 15.00 ve 20.00'de Tayyare Kültür Merkezi'nde izleme fırsatı bulabilecek.