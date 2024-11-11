Pamukova İlçe Sağlık Müdürlüğü Sigara Bırakma Polikliniği Uzm. Dr. Kübra Ateş sigara ve tütün kullanmanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin gün geçtikçe daha fazla fark edilmekte olduğunu belirterek, sigara bırakma polikliniklerine başvurup, burada sağlanan danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu dile getirdi. Sigarayı bırakma polikliniklerine başvurulduğunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ateş, "Öncelikle danışanımızın sigara içme durumu, ek hastalıkları var mı? Kullandığı ilaçlar ve kan değerleri tablomuz gibi parametreleri değerlendirilir. Bu değerlendirmelerden sonra danışanımız için en uygun tedavi yöntemi ve takip aralıkları belirlenir. Ayrıca danışmanlık hizmetleri ile sigarayı bırakma sürecinin daha kolay ve etkili bir şekilde geçirilmesine yardımcı olunur” dedi.

Pamukova İSM Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuran Hatice Balcı ve Metin Balcı çifti uzun yıllardır kullandıklarını ve sigaradan kurtulmaya birlikte karar verdiklerini dile getirdi. Metin Balcı (49) yaklaşık 40 yıldır sigara kullandığını ifade ederek günde yaklaşık iki üç paket sigara kullandığını belirtti. Daha önce sigarayı bırakmaya çalıştığını söyleyen Balcı, başarısız süreçler yaşadığını ve bu yüzden dolayı da sigarayı bırakamadığını kaydetti. Tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Pamukova İSM’de sigarayı bırakma polikliniğine başvurduklarını dile getiren Metin Balcı, "Sağlık açısından, bir de maddi açıdan eskisinden çok zorluyordu. Bir de kamp dönemi geçirdik. Orada kamp yürüyüşü yaptık. Baktım benden çok daha yaşlı insanlar benden önde gidiyor, yorulmuyor.

Kedi kendime ’Ben bu kadar mı bu sigaranın acizliğine uğruyorum, bu kadar mı sigara beni kötü etkiliyor’ dedim. Daha önce de bırakmak istedim o zaman da profesyonel destek aldım ancak herhalde çok kararlı değildim. Ufak bir kaza geçirmiştim parmaklarında kesikler oluştu o moral bozukluğuyla bir tane yaktım gerisi geldi. Burayı bir tanıdığımdan duydum eşimle birlikte hem sağlığımıza hem cebimize dokunan sigaradan kurtulmak için karar verdik ve buraya geldik. İyi ki de gelmişim, doktorumuz bize çok yardımcı oldu. Nikotin bağımlığına karşı ilaç desteği aldık şu anda canımız hiç sigara istemiyor. Üç hafta gibi bir süre oldu bırakalı ama psikolojik olarak da kendimi çok iyi hissediyorum. Merdivenleri çıktığımda nefes nefese kalıyordum, şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Hiç bırakamam zannediyordum ama istedikten sonra oluyormuş” diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır sigara kullandığını ve günde yaklaşık yarım paket sigara içtiğini belirten Hatice Balcı ise, "Birlikte karar vermemiz güzel oldu. Baktık ki sağlığımız elden gidiyor, sigaradan kurtulmaya karar verdik. Geceleri uyuyamazdım, sabahları çok yorgun kalkardım. Şimdi uyku düzenim daha iyi ve sabahları rahat kalkıyorum. Sigarayı bırakmak isteyen varsa kesinlikle hiç ertelemesinler, isteyince oluyor" ifadelerini kullandı.