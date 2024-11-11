Yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 20 sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: iha