Yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 20 sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce ev hapsi kararı verildi.
YASADIŞI BAHİS REKLAMI VE TEŞVİKİNDE BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN 20 SANATÇI VE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN ŞARKICI SERDAR ORTAÇ HAKKINDA ÇIKARILDIĞI SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NCE EV HAPSİ KARARI VERİLDİ.
Yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 20 sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce ev hapsi kararı verildi.