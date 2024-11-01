Dünyada süregelen ülkeler arası savaş ortamının sigorta sektörüne yansıması hakkında bilgi veren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, özellikle savaş bölgelerinde faaliyet gösteren sigortacıların operasyonel riskleri nedeniyle geri çekildiğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası savaşlar, pek çok alanda olduğu gibi küresel sigorta sektöründe de etkisini hissettiriyor.

Sigorta alanında risk faktörünün artması, primlere de önemli artış olarak yansıyor.

Özellikle Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşlarının ortaya çıkardığı jeopolitik risklerin sigorta sektörü üzerinde derin bir etki yarattığını belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Jeopolitik gerilimler ve silahlı çatışmalar, sigorta piyasasında belirsizliği artırarak sermaye maliyetlerini yükseltti. AM Best’e göre de, küresel reasürans sektörü bu belirsizliklerle başa çıkabilmek için fiyatları artırmak zorunda kaldı” dedi.

ARTAN RİSKLER YÜKSEK PRİMLERİ GETİRDİ

Dünyada süregelen ülkeler arası savaş ortamının sigorta sektörüne yansıması hakkında bilgi veren Murat Çiftçi, “Rusya-Ukrayna savaşı sonrası sigorta primlerinde yüzde 20-30 oranında artışlar gözlemlendi. Özellikle havacılık ve denizcilik sigortalarında bu artışlar çok daha belirgin oldu. İsrail-Filistin çatışmasının bölgesel etkileri sınırlı kalsa da, küresel reasürans piyasaları üzerinde ek yük oluşturdu.

Sigorta şirketleri, savaş risklerini kapsamak için daha yüksek primler talep etmek zorunda kaldılar. Savaşlar, politik risklerin artmasıyla bazı sigorta şirketlerinin pazardan çekilmesine dahi yol açtı. Özellikle savaş bölgelerinde faaliyet gösteren sigortacılar, operasyonel riskler nedeniyle geri çekildi. 2023'te küresel sigorta piyasasında yüzde 5-10 oranında bir azalma olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle birçok büyük Batılı sigorta şirketi pazardan çekilmek zorunda kaldı” diye konuştu.

FARKLI ALANLARDA YENİ FIRSATLAR ORTAYA ÇIKTI

Savaşların, sektörde büyüme hızını yavaşlattığını ancak aynı zamanda belirli alanlarda yeni fırsatlar da sunduğunu belirten Murat Çiftçi, jeopolitik belirsizliklerin sigorta şirketlerinin yeni ürünler geliştirmesine olanak tanıdığını belirterek, "Özellikle siber güvenlik, politik şiddet ve savaş riskine yönelik sigorta talepleri, artış gösterdi. Uzun vadede bu alanların sigorta sektöründe büyüme motoru olması bekleniyor. Havacılık, denizcilik, enerji ve siber sigortalarda savaş kaynaklı riskler nedeniyle prim artışları yaşandı. En fazla talep edilen sigorta ürünleri, özellikle savaş riskleri, politik şiddet, terör ve nakliyat sigortaları oldu. Örneğin, havacılık sigortaları, uçakların savaş bölgelerinde kaybedilmesi nedeniyle büyük prim artışlarına maruz kaldı. Savaş ortamı, terk edilmiş varlıklar ve politik risk sigortaları gibi yenilikçi ürünlerin gelişmesine zemin hazırladı" dedi.