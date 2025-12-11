Şiirin inceliklerini öğrenen katılımcılar, hislerini dizelere daha güçlü ve daha estetik bir dille dökebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hayata geçirdiği zengin içerikli programlarla adından söz ettiren Osmangazi Belediyesi, 7’den 70’e herkese hitap eden yeni bir kültür hizmetine daha imza attı. Şiiri bir hobi olarak gören, fakat içindeki şairi ortaya çıkarmak isteyen amatörlere yönelik düzenlenen ‘Şiir Yazma Teknikleri ve Analizi’ atölyesi, katılımcıları şiirin büyülü dünyasına çıkarttı. Şiire ilgi duyan sanatseverler, düzenlenen bu anlamlı atölyeye büyük bir heyecanla katıldı. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda Kültür Bakanlığı Halk Şairi ve Yazarı Eğitmen Hatice Türkmen Yurtseven, katılımcıları şiirin tarihi yolculuğundan türlerine, ölçüsünden kafiyesine kadar geniş bir bilgi dünyasıyla buluşturdu.

"Profesyonel anlamda şiir yazmayı öğretiyoruz"

Kültür Bakanlığı Halk Şairi ve Yazarı Eğitmen Hatice Türkmen Yurtseven, Osmangazi Belediyesi’nin sunduğu imkanlar doğrultusunda sanatseverlere kapsamlı bir şiir yazma programı hazırladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Osmangazi Belediyesi’ne ve değerli başkanımız Erkan Aydın’a bizlere böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Eğitime katılanlar ilk olarak şiirin ne olduğunu, türlerini, tanımını ve temel bölümlerini öğreniyor. Ardından şiirde kullanılan vezin, ayak, uyak, kafiye ve redif gibi teknik terimleri anlamlandırıyoruz. Profesyonel anlamda şiir yazmak ile amatörce şiir yazmak arasında önemli farklar var. Biz bu farkları katılımcılara göstererek şiirin mutfağına girmelerini sağlıyoruz. Atölye çalışmasına gelen arkadaşların bir şiir yazma alt yapısı var. Bu eğitimlerle onlara katkı sağlamış olacağız. Şiir yazmaya teknik açıdan doğru bir temel kazandırmak için lirik, epik, didaktik, pastoral, satirik ve dramatik türlerde uygulamalı eğitim vereceğiz."

Atölye çalışmasına katılan amatör şairler ise Osmangazi Belediyesi’nin sağladığı eğitim desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle bir imkanın kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Kaynak: BÜLTEN