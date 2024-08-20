81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen “MERCEK-23” operasyonlarında 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il jandarma komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-23" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda bin 289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 269 silah ele geçirilirken, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek. Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1825760903951728974