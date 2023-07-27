Meydana gelen silahlı ve satırlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Olay, gece saatlerinde Tepe Mahallesi Belediye Yat Limanı bölgesinde gerçekleşti. Alkollü oldukları iddia edilen 5 kişilik bir arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden sözlü tartışma başladı. Kısa sürede tartışma silahlı ve satırlı bir kavgaya dönüştü.

Kavgada M.A. (40) adlı şahıs yanında taşıdığı silahı çekerek çevreye 6 el ateş etti. M.A.'nın silahından çıkan kurşunlar T.T. (18) ve İ.Ö. (21) isimli iki kişiyi yaraladı. Daha sonra M.A., aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve T.T. ile M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İ.Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden şahısların cansız bedenleri, gerekli olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Marmaris'te meydana gelen olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.