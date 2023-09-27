Sakarya’nın Sapanca ilçesinde E.A. isimli şüphelinin silahla vurduğu 39 yaşındaki amcası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bitişik binalarda oturan E.A. ile 39 yaşındaki amcası Aydın A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında E.A., silahla amcası Aydın A.’yı vurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Aydın A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayın ardından kaçan şüpheli E.A. ise polis ekipleri tarafından kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.