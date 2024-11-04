Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şen'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Melih Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.