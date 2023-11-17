Fevziye mahallesinde içme suyu ve altyapı çalışmaları başladı. Ekim ayında başlayan çalışmalar sonrasında köy yollarında oluşan çukurlara, yağan yağmurlar sonrasında oluşan çamurlu yollarda eklenince ulaşım neredeyse imksansız hale geldi. Fevziye mahallesinde başlayan çalışmalar, başka ulaşım imkanı olmadığı için Elmaçayır mahallesi sakinlerini de etkiler hale geldi.

Hava koşullarının kötüleşmesi yol yapım aşamalarını daha da yavaşlatırken köy yollarının çökmesine neden oldu. Yaşadıkları yol sorunu nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen mahalle sakinleri yol sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor.



KAZA OLABİLİR

Yetkililere çağrıda bulunan okul servis şoförü;

“Köyden okul servisiyle okula giden çocuklar var. İlkokul- Ortaokul, hem de lise olarak okul servisi sabah ve akşamları iki kez köye gel git yapıyor. Köy yollarındaki çukur ve çamurlanmalar yüzünden kaza yapmaktan korkuyoruz. Servisten bir sürü küçük çocuk var. Allah korusun bu yolardaki bozukluklar yüzünden kaza olabilir.” dedi.



TİCARİ OLARAK DA ZARARDAYIZ

Ormancılıkla uğraşan köy halkı ise, yollardaki bu durum nedeniyle işlerinde de aksama olduğunu belirterek, “ Ormancılık, Fevziye ve Elmaçayır mahallesinde yaşayanların geçim kaynağı. Ormanlardan işletme dahilinde kestiğimiz tomruklar tırlara yüklenerek şehir merkezine götürülüyor. Ancak yollardaki çukurlar ve çamurlanmalar nedeniyle tırların geçişi imkansız. Köyden şehir merkezine başka ulaşımda olmadığı için şuan yapılan işler teslim edilemiyor. Eğer belirlenen zamanda teslim edemezsek ceza uygulanacak.” İfadelerine değindi.

MÜTEAHHİT ŞİKAYETÇİ OLDU

İçme suyu ve altyapı çalışmalarından sorumlu iki müteahhidin olduğu öğrenildi. Müteahhitlerden biri köy yollarına bırakılan su borularının çalınmasından ötürü Jandarmaya şikayette bulundu.Jandarma Fevziye mahallesine giderek inceleme başlattı.

YOLLARDAKİ BOZULMANIN DİĞER SEBEBİ

Ayrıca şehir merkezinden köy yollarına giden yollarda birkaç ay önce başlayan genişletme çalışmalarından kaynaklı yollarda ekstra bir bozulmanın olduğu da belirtildi.

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