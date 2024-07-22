Şile’de serinlemek için denize giren iki kardeş Üzeyir İlhan Öztürk ve Alim Olgun Öztürk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, İstanbul’un Şile ilçesi Doğancılar plajında geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 4 genç serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılarak sürüklendiler. Durumu fark eden diğer vatandaşlar, cankurtaran ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, denizde kaybolan 1 kişiyi ise arama kurtarma çalışması başlatıldı. Hastaneye kaldırılan Üzeyir İlhan Öztürk(27) hayatını kaybetti. Kardeşi Alim Olgun Öztürk’ün (26) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Denizde boğularak hayatını kaybeden kardeşler Üzeyir İlhan Öztürk ve Alim Olgun Öztürk’ün Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk’ün yeğenleri olduğu öğrenildi.