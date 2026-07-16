Mahkeme dosyasına göre, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda daha önce verilen karar kaldırılırken, Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Prolift Global Dış Ticaret A.Ş. için konkordato kapsamında bir yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Kararla birlikte şirketler hakkında 6183 sayılı Kanun kapsamındaki takipler de dahil olmak üzere yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Daha önce başlatılan takipler ise mevcut hukuki durumları korunarak durduruldu.

Mahkeme ayrıca, şirketlere ait taşınır ve taşınmaz malların ikinci bir karara kadar üçüncü kişilere devrini yasakladı. Konkordato süresi boyunca mahkeme izni olmaksızın rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi, taşınmazların veya işletmenin devamlı tesisatının devredilmesi ya da karşılıksız tasarruflarda bulunulması da yasak kapsamına alındı.

Sürecin denetimi için mali müşavir Nevzat Kara, bankacı Efsal Uzun ve hukukçu Hakan Yıldız konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Mahkeme ilanında ayrıca, şirketlerden alacaklı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların oluşmadığını ileri sürerek delilleriyle birlikte mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtildi.

Konkordato sürecine ilişkin ilan, kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere ilan.gov.tr üzerinden yayımlandı.

Kaynak: Haber Merkezi