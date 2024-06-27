Şile’de denize yüzmek için giren bir şahıs dalgalara kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs plajın cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Şile Ağlayan Kayalar plajında saat 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plaja gelen bir şahıs denizde yüzdüğü sırada dalgaların akıntısına kapılarak karadan uzaklaştı. Boğulma tehlikesi geçiren şahsı fark eden vatandaşlar durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Şahıs, plajın cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarılarak karaya çıkarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, sağlık ekiplerime teslim edilen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.