Silivri Belediyesi 2025 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında, Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Balcıoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birlik ve beraberlik ruhunun güçleneceğine olan inancını dile getirerek, Ramazan ayı boyunca ilçede birçok hizmet sunduklarını belirtti. Başkan Balcıoğlu, Ramazan öncesi Silivri merkez ve köyleri de dahil olmak üzere 72 caminin temizlendiğini ifade etti.

Ramazan boyunca, her gün Silivri Eski Festival Alanı’nda iftar çadırı kurduklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu: "35 mahallemizde de kuracağımız iftar sofralarında hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz inşallah. İftar Çadırımızda ve sahildeki zabıta noktamızın yanında kurduğumuz ikram noktalarımızda, cumartesi ve pazar günleri iftar sonrası hemşerilerimize Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ikramı gerçekleştiriyoruz."

Başkan Balcıoğlu, Ramazan boyunca 65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi 600 vatandaşa her gün sıcak yemek ulaştırıldığını ve muhtarlar aracılığıyla 6 bin haneye Ramazan kolisi yardımı yapıldığını açıkladı.

1-7 Mart Deprem Haftası’nı da hatırlatan Başkan Balcıoğlu, başta Hatay’daki vatandaşlar olmak üzere tüm depremzede vatandaşlara Silivri halkının sevgisini ve dayanışma duygusunu iletti. Başkan Balcıoğlu, 5 Mart’ta Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Hatay’ın Defne, Samandağ ve Kumlu ilçelerinde yaşayan depremzedelere Ramazan kolileri, kendi ürettikleri ayçiçek yağları, hijyen paketleri ve oyuncaklar gönderileceğini duyurdu.

Deprem Haftası vesilesiyle bir davet de yapan Başkan Balcıoğlu, Afet İşleri Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Rumeli Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademisyenleri ile öğrencilerine; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla öğretmenlere ve Muhtarlar Derneği vasıtasıyla muhtarlara arama-kurtarma eğitimleri verildiğini açıkladı. Başkan Balcıoğlu, başarılı olan tüm katılımcılar için 4 Mart sabahı saat 10:00’da bir sertifika töreni düzenleyeceklerini belirterek, tüm vatandaşları Önder Yılmaz Sahnesi’ne davet etti.

Başkan Balcıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne de değinerek, "Toplumumuzun temel taşı, ailelerimizin omurgası, hayatın her alanında emek veren, üreten, yöneten ve mücadele eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Benim hep ifade ettiğim gibi kadınlar bir adım gerimizde değil yanımızda hatta bir adım önümüzde olacaklar" dedi.