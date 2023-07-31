Silivrispor Kulübü Nuri Çolakoğlu Başkanlığı’nda oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Nuri Çolakoğlu, "Kendi tesislerimizde hazırlanacağız.18 Ağustos’ta kısmetse Bolu’da 12 günlük bir kamp sürecimiz olacak. Kamp sonrası hayırlısıyla Erbaa maçıyla sezona başlayacağız” dedi.

Silivrispor Kulübü yeni yönetim üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltılı bir toplantıyla bir araya gelen Silivripsor yönetimi, yeni sezonda yapacakları çalışmalar hakkında basın mensuplarıyla bilgi paylaşımında bulundu. Yapılan transferler hakkında bilgiler veren Başkan Nuri Çolakoğlu “Hazırlıklarımız tamamlandı. Kendi tesislerimizde hazırlanacağız.18 Ağustos’ta kısmetse Bolu’da 12 günlük bir kamp sürecimiz olacak. Kamp sonrası hayırlısıyla Erbaa maçıyla sezona başlayacağız. Biz iki sezondur şampiyon olmayacağız dedik ama iddialı takım kurup, iddialı olacağız dedik. Yine aynı şekilde bu seferde iddialı takım kurduk, gelirse şampiyonluk seviniriz. Gelmezse de Silivrispor emin ellerde herkes bunu böyle bilsin. Yaşasın menfaatsiz Silivrispor sevdamız “dedi.

“Çok savaşçı ve mücadeleci bir takım kurduk”

Silivrispor basın sözcüsü Cemil Kızılkaya da, “Önemli olan spor, kardeşlik, birlik beraberlik olması. Bütün Silivri Halkının futbola olan ilgisinin artması, gençlerimizin futbola olan ilgisini arıttırmak ve bununla alakalı bizim çalışmalarımız var. Sahamızda bu sezonda kadın ve çocuklardan ücret alınmayacak. Çok savaşçı ve mücadeleci bir takım kuruyoruz. İnşallah bu takımımız çok daha yukarıları hak ediyor. Buradaki herkes özveriyle gayretle samimiyetle dört elle sarılmışlar. Bu şekilde başarının geleceğine inanıyorum.3.ligte inşallah kalıcı bir takım olacağız. Hedefleri olan kaliteli ahlaklı bir Silivrispor izleyecekler tüm spor severler” dedi.