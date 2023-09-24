Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin tarihe vefa çalışmalarından olan Sille’de tarihi dokuyu yaşatan Sille Müzesi, yaz dönemi boyunca de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Her bölümünde tarihin izlerini taşıyan Sille Müzesi yaz boyunca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.KONYA (İGFA) - Beş bin yıllık tarihi geçmişiyle medeniyetlerin yoğrulduğu Sille’nin tarihi mekanları Selçuklu Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarıyla daha da ön plana çıkarken ziyaretçilerin de gözde uğrak mekanları olarak ilgi görmeye devam ediyor.

Ziyaretçileri Sille’nin geçmişinden günümüze olan tarihi yolculuğuna çıkaran Sille Müzesi 39 bin 617 yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayarak Konya turizmine olan katkısını sürdürdü.

Sille’de restore ettiği tarihi yapıların bazılarına müze olarak işlevsellik katarak Sille’nin köklü kültürel mirasını, ziyaretçilere özenle seçilen objeler üzerinden sunmayı amaçlayan Selçuklu Belediyesi, Sille Müzesi’ni 2003 senesinde restore edip; Sille Kültür Evi olarak hizmete açtı. Bu kapsamda yapı 2016 yılında tekrar ele alınarak restorasyon çalışmaları ile 2017 yılında Sille Müzesi olarak hizmete sunuldu.

Osmanlı konut mimarisinde uygulanan, iç sofalı Türk evi planında yapılan müzenin inşasında moloz taş malzeme kullanılarak bir bodrum kat üzerine iki katlı olarak inşa edildi. Giriş holünün sağındaki odada Dini hayat ile İlim ve Sanat bölümü yer alan Sille Müzesi’nin bu bölümünün en önemli eseri ise Çay Camisi’nin restorasyonu sırasında tespit edilen Kisve-i Şerif yani Kâbe iç örtüsüdür. Yine bu alanda Mantık, Felsefe, Fıkıh, Dil Bilgisi, Edebiyat ve İslam ahlakı üzerine kaleme alınan yazma eserler sergilenmekte. Üst katta kuzey-güney doğrultuda uzanan holde Zaman Müzesi ve Sille Sanat Galerisi tanıtım vitrinleri, Endemik Bitki köşesi ve Sille Mutfağı bölümleri yer alıyor. Doğu-Batı doğrultusunda uzanan holde ise Ticari Hayat bölümü ile Silah bölümü bulunuyor. Üst kat holünün sağındaki oda da ise halı bölümü ile belgeler kısmı bulunuyor. Müzenin üst katında geleneksel kıyafetler bölümü ile hamam kültürüne ait alanlar yer alıyor.

Sille Müzesi zengin koleksiyonu ve başarılı sergileme projesi ile ziyaretçilerin Sille hakkında daha fazla bilgi almasına ve Sille’nin sahip olduğu zengin birikimini koruma altına alarak, gelecek nesillere ulaşmasına büyük katkı sağlıyor.