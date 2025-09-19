Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli Connect4Mobility Programı’na katılarak şehirde hayata geçirilen bisiklet ve e-mobilite projelerini uluslararası kamuoyuyla paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Eskişehir’de düzenlenen programda, çevreci ulaşım uygulamalarından spor turizmine kadar birçok başlıkta örnek projeler tanıtıldı.

GELECEĞE DÖNÜK PROJELER

Programa Büyükşehir Belediyesi adına Bisiklet Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce katıldı. “Şehrin Sosyalleşmesinde E-Mobilite” başlıklı panelde konuşan İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın bu alana verdiği önemi anlatarak, Sakarya’nın sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları, bisiklet odaklı yatırımları ve geleceğe dönük projelerini katılımcılarla paylaştı.

“BİSİKLET ŞEHRİ” VİZYONU

İnce, Sakarya’da bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen SAKBİS ve TUBİS Akıllı Bisiklet Sistemleri’nden bahsetti.

Etkinlikte Sakarya’nın bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ev sahipliği yaptığı uluslararası bisiklet şampiyonaları ve bunların şehrin spor turizmine ve uluslararası tanınırlığına sağladığı katkılar ele alındı.

ÇEVRECİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK

Connect4Mobility Programı kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonunun sadece spora odaklı olmadığı; aynı zamanda çevre dostu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şehircilik anlayışını da benimsediği vurgulandı.