Muhtar Oktay Garip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanal Akhisar’ın ıslahı ve çevre düzenlemesini kapsayan projenin yanı sıra köprü çalışmalarının da hayata geçirileceğini belirtti.

Projede Kanal Akhisar boyunca beton duvarların yapılması, çevre düzenlemesi ve yürüyüş yollarının oluşturulmasının planlandığı ifade edildi. Ayrıca mahallede bulunan 2 adet araç köprüsünün yenilenmesi ve 2 adet yeni yaya köprüsünün yapılması da projenin kapsamında yer alıyor.

Projenin Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesinin onaylandığını belirten Garip, çalışmaların başlamasının beklendiğini söyledi.

Akhisar Mahalle Muhtarı Oktay Garip, projenin hayata geçirilmesinde destek veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürü İnan Gündüz’e teşekkür ederek, “Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz ve bugün nihayetinde sonuca kavuştuğumuz Kanal Akhisar’ın ıslah, çevre düzenleme, beton duvarlar ve yürüyüş yolları projesinin yanı sıra 2 adet araç köprüsünün yenilenmesi ve 2 adet yaya köprüsü yapılması için ihalesi onaylandı. Çalışmalar için gün sayıyoruz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Her şey daha güzel Akhisar için” ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kanal Akhisar’ın hem güvenli hem de daha modern bir görünüme kavuşması, mahalle sakinlerinin kullanımına yeni yürüyüş alanları ve yaya bağlantılarının kazandırılması hedefleniyor.