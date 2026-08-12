İsaören Mahallesi’nde toplanan vatandaşlar, geçmiş yıllarda yapılan yerleşim alanı genişletme çalışmalarının ardından bazı parsellerin imar dışında kaldığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

Mahalle sakinleri adına açıklama yapan eski İsaören Mahalle Muhtarı Rüstem Çıbukcu, 1989 yılında köyün yerleşim alanının genişletilmesi amacıyla dilekçe verdiklerini söyledi. Çıbukcu, o dönemde yaklaşık 150 hane bulunan İsaören’in bugün 300 haneye ulaştığını belirterek yerleşim alanının yeniden genişletilmesi gerektiğini ifade etti.



“İmarlı olarak aldığımız yerler imarsız hale geldi”

Arazisi tarla vasfına dönüşen mahalle sakinlerinden Hakan Karagöz ise 2006 yılında verilen imar hakkının 2018 yılında geri alındığını öne sürdü.

Karagöz, “2006’da verilen bir hakkımız var. Burası bizim imarda olan yerimiz. 2018’de bu hak geri alınmış. Bu hak neden geri alınmış, bunu çözemedik. Belediyenin verdiği karar neye dayanarak burası küçültüldü? İmarlı olan yerler neden imarsız hale geldi, bunun peşindeyiz” dedi.

Karagöz, ellerinde belediye tarafından hazırlanan 5 binlik plan ve raporların bulunduğunu belirterek, geçmişte verilen hakların hangi gerekçeyle geri alındığının açıklanmasını istedi.



“Yaklaşık 120 hak mağduru var”

İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu ise geçmişte yapılan farklı genişleme çalışmalarının bazı parseller açısından mağduriyet oluşturduğunu söyledi.

1989-1994 yılları arasında yapılan çalışmaların ardından 2009 yılında İnegöl Belediyesi’ne yeniden yerleşim alanının genişletilmesi için başvurduklarını anlatan Çıbukcu, önceki genişleme alanından mahalle sakinlerinin yeterince haberdar olmadığını ve sonraki çalışmanın farklı bir alana denk gelmesi nedeniyle bazı parsellerin imar dışında kaldığını ifade etti.

Çıbukcu, yaklaşık 240 dönümlük alanda başlayan mağduriyetin, aradan geçen yıllarda miras yoluyla parsellerin bölünmesi nedeniyle büyüdüğünü belirterek, “O tarihte yaklaşık 40-42 mağdur vardı. Şimdi mirasçılarla birlikte yaklaşık 120 kişi hak mağduru durumda” diye konuştu.

Bazı vatandaşların açtıkları davaları kazandığını da belirten Çıbukcu, buna rağmen sorunların tamamen çözülemediğini savundu.



“İsaören planlı şekilde büyüsün”

Mahallenin hızla büyüdüğünü belirten Çıbukcu, yeni yerleşim alanlarının plansız şekilde genişlemesi yerine altyapısı ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte planlı bir imar çalışması yapılması gerektiğini söyledi.

Mahallede sağlık ocağı, muhtarlık binası, halı saha, oyun alanları ve benzeri sosyal alanların yapılması için destek vermek isteyen iş insanlarının bulunduğunu ifade eden Çıbukcu, ancak uygun alan bulunamadığı için bu projelerin hayata geçirilemediğini dile getirdi.

Çıbukcu, belediyeye ait kamu arazilerinin takas yöntemiyle değerlendirilerek sosyal donatı alanlarının oluşturulabileceğini belirterek, “Genişlemekten ziyade imar planlı yapılması lazım. Planlı genişleme yapılması lazım. Köyümüzün en önemli ihtiyacı bu” dedi.



“Kimsenin rant peşinde olmadığını” vurguladı

Mahalledeki çalışmaların herhangi bir kişi ya da grubun çıkarı için yapılmadığını vurgulayan Çıbukcu, amaçlarının İsaören’in düzenli ve planlı şekilde büyümesini sağlamak olduğunu söyledi.

Mahalle sakinleri, geçmişte yapılan imar ve yerleşim alanı düzenlemelerinin yeniden incelenmesini, imar hakkının geri alındığını belirttikleri parsellerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini ve İsaören’in gelecekte planlı şekilde büyümesini sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesini talep etti.

Vatandaşlar, konunun İnegöl Belediyesi ve ilgili kurumlar tarafından yeniden değerlendirilerek çözüme kavuşturulmasını bekliyor.