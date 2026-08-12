Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Deydinler Mahallesi’nde bulunan katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1,5 yaşındaki İkram G., balkonda oynadığı sırada tırmanmaya başladı.
Dengesini kaybeden küçük çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Olayı gören ailesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ