Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Lukaku, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için büyük mutluluk yaşadığını belirterek kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Belçikalı forvet ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba sevgili Fenerbahçe taraftarları.

Fenerbahçe’ye katılmak ve böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Harika bir kadromuz var ve böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yapacak; takımıma mümkün olan en iyi şekilde katkı sağlayacağım. Takımın kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum.

Yönetim kuruluna ve hocamıza, öncelikle bana bir insan olarak duydukları güven, ardından da bir futbolcu olarak yeteneklerime inandıkları için teşekkür ederim. Yüzde yüz hazırım, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.

Benim için duygusal da bir an. Çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye dönüyorum. Bildiğiniz gibi küçük bir çocukken burada yaşadım; babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını ilk kez burada keşfetmiştim. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel. Bu dönüşün Fenerbahçe çatısı altında gerçekleşiyor olmasından dolayı büyük bir gurur duyuyorum.

Desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere."